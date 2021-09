Deux clubs de Premier League ont refusé Coman pour la même raison

Buteur décisif lors de la dernière victoire du Bayern en Ligue des Champions, Coman aurait pu quitter le Bayern cet été.

L’ailier français aurait pu quitter le club allemand cet été, mais Liverpool et Chelsea ont décidé de ne pas aller plus loin pour une raison précise. Selon les informations dévoilées par le Mirror, les deux cadors anglais auraient pris peur en voyant le prix réclamé par le Bayern Munich pour Kingsley Coman (25 ans).

En effet, le géant bavarois voulait 100 millions d’euros pour son ailier, qui a réalisé une belle saison l’an passé (8 buts et 15 passes décisives en 39 rencontres), mais qui est fragile, et donc régulièrement blessé. Le joueur a même été opéré pour un souci cardiaque sans gravité ces derniers jours. C’est peut-être à cause de ce point que Liverpool et Chelsea ont tiqué et ont décidé de ne pas aller plus loin dans les négociations.

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2023, Kingsley Coman ne sera a priori pas retenu par son club si une bonne offre arrive. Le club bavarois pourrait aussi faire prolonger le Français, alors qu’à l’été 2022, ce dernier n’aura plus qu’une année de contrat au club.