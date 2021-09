Un but de supporters bordelais attaqué à Montpellier, seize blessés légers

En déplacement à Montpellier, les Girondins de Bordeaux ont eu droit à un accueil chahuté.

Depuis la reprise de la Ligue 1 et surtout le retour du public, les incidents se succèdent en France. Après divers envahissements de terrain et notamment les rixes lors de Lens-Lille, c'est désormais un bus de supporters des Girondins de Bordeaux qui est tombé dans un "guet-apens" en se rendant à Montpellier. Des affrontements ont éclaté et on déplore 16 blessés légers, relaie l'AFP.

Hugues Moutouh, préfet de l'Hérault, a fermement condamné ces actes après la spectaculaire rencontre (3-3) entre Montpellier et Bordeaux. "Toutes les mesures seront prises pour durement sanctionner et interdire de stade ces hooligans", déclare-t-il. Les supporters montpelliérains attendaient leurs homologues près d'un rond-point et étaient équipés de barres de fer et de fumigènes. Une bagarre générale a débuté, avant que le bus reprenne son chemin jusqu'au stade.