La Juventus pour lancer définitivement sa saison contre Chelsea ?

Après un début de saison compliqué en Serie A, les Bianconeri viennent d'aligner un 6 sur 6 à la Spezia et contre la Sampdoria. Ce mercredi à domicile, la Vieille Dame compte bien bousculer Chelsea pour réaliser à nouveau un 6 sur 6, mais cette fois-ci en Ligue des Champions.

La Juventus vit une période de transition pour le moins compliquée. Après une dernière saison manquée sous les ordres d'Andrea Pirlo (les Bianconeri ont terminé à la 4e place, les qualifiant in extremis), la Vieille Dame est en quête d'un nouveau souffle.

Architecte des neuf titres d'affilée entre 2011 et 2020, Fabio Paratici a remis son tablier de directeur sportif pour rejoindre Tottenham. C'est Maurizio Arrivabene qui a pris sa place et qui a directement posé un choix fort en actant le retour sur le banc de Massimiliano Allegri. Champion d'Italie avec la Juve entre 2015 et 2020, l'Italien a cependant du mal à relancer la machine.

© photonews

Le bilan comptable en Serie A n'est pas bon : la Juve ne compte que 8 points sur 18 et a déjà encaissé dix buts. Un fait assez rare quand on connait la solidité défensive de l'effectif turinois. Mais depuis sa victoire à Malmö (0-3) lors de la première journée de Ligue des Champions, les Bianconeri semblent aller mieux puisqu'ils ont aligné deux victoires et un match nul. Contre Chelsea, Allegri va devoir faire sans Morata et Dybala, ses deux joueurs les plus décisifs depuis le début de la saison. Le tacticien italien devrait former un duo offensif inédit composé de Kean et de Kulusevski.

Chelsea pour se rassurer

Pour les Blues, la dynamique est toute autre comparée à leur adversaire du soir. Les hommes de Thomas Tuchel vivent un début de saison réussi en Premier League avec un bon 13 sur 16 mais la défaite du week-end dernier face à Manchester City semble avoir remis Chelsea les pieds sur terre.

La bande à Lukaku s'est montrée peu inspirée offensivement face au dispositif mis en place par Pep Guardiola. Pas question cependant de paniquer pour le club de Londres qui part favori à quelques heures de la rencontre face à la Juventus. Lors de la première journée, les Anglais avaient assuré l'essentiel contre le Zenith (1-0). Les deux équipes joueront donc déjà pour la première place du groupe ce soir.

A noter que Tuchel devra faire sans N'Golo Kanté et Reece James au Juventus Stadium. Le premier a été testé positif au Covid-19 tandis que le second est sorti blessé le week-end précédent.

Sur papier, nous devrions donc assister à une belle opposition. Reste à savoir si la Juventus aura assez de répondant offensif face à la muraille londonienne.