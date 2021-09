L'ancien du Benfica Facundo Ferreyra en Roumanie ?

Facundo Ferreyra, libre depuis cet été, pourrait rebondir en Roumanie.

Facundo Ferreyra (30 ans), ancien joueur de l'Espanyol Barcelone, de Benfica et du Celta Vigo, est libre depuis cet été et la fin de son contrat en Galice. L'attaquant argentin, qui avait percé sous les couleurs du Shakhtar Donetsk (115 matchs, 60 buts), pourrait rebondir dans les pays de l'Est puisqu'il est désormais cité du côté du CFR Cluj par ProSport. Un accord aurait été trouvé.

Ferreyra avait notamment été cité à Anderlecht il y a deux ans.