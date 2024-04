Du respect entre les coachs et envers les supporters, la belle leçon du RWDM

Yannick Ferrera semble être en bonne voie pour sauver le RWDM cette saison. Mais d'abord, il faudra gagner contre le KV Courtrai, puis probablement jouer un match de barrage contre le vainqueur des play-offs en CPL.

Si le RWDM gagne dimanche soir (19h15) contre le KV Courtrai, il est assuré d'au moins la quatorzième place en Jupiler Pro League. Le club bruxellois jouerait alors un match de barrage contre le vainqueur des play-offs de la Challenger Pro League.

Yannick Ferrera a eu de belles paroles pour les supporters. Ils ont fait la fête la semaine dernière dans un parcage visiteurs bien rempli au Stade des Eperons d'Or, et se sont faits entendre tout au long du match. "Cela nous a donné un gros coup de pouce", assure Ferrera.

© photonews

"Les supporters ont été incroyables. Ils sont importants pour nous, nous avons pu célébrer la victoire avec eux. Ils ont toujours continué à nous soutenir, et nous voulons leur en donner encore plus à la fin de la saison. Ils ont également traversé une période difficile et une saison difficile."

Des éloges pour Alexandersson et Courtrai

Yannick Ferrera a également exprimé des louanges à son adversaire et à l'entraîneur Freyr Alexandersson lors de sa conférence de presse d'après-match. L'atmosphère était très positive entre les deux entraîneurs.

Ils se sont souhaités bonne chance et à la semaine prochaine, ce que l'on ne voit pas dans tous les stades. "Félicitations à Alexandersson et à Courtrai pour le travail des derniers mois. Il a vraiment réussi quelque chose avec ce club." Un sentiment qui était d'ailleurs réciproque.