Dortmund se cale dans la roue du Bayern, inquiétude pour Meunier

Ce samedi, la septième journée de Bundesliga se joue en Allemagne.

Le Borussia Dortmund semble prendre enfin le bon rythme cette saison. Après la victoire en Ligue des Champions cette semaine, les coéquipiers de Thomas Meunier et d'Axel Witsel (titulaires) ont pris la mesure de Augsburg ce samedi sur le score de 2-1. Les deux buts ont été marqués par Guerreiro et Brandts.

La mauvaise nouvelle est venue de Thomas Meunier. Touché au genou, le Diable Rouge a demandé son changement. Il faudra voir dans les prochaines heures si cela aura des conséquences pour la sélection de Martinez.

Pour Wolfsburg, c'est plus compliqué. Après un début de saison canon, les Loups rentrent dans le rang. Ce samedi, ils ont été battus à domicile par Mönchengladbach sur le score de 1-3. Les buts visiteurs ont été marqués par EMbolo et Hoffman en début de rencontre. Les locaux ont réduit la marque par Waldschmidt mais la carte rouge de Lacroix a cassé l'élan de l'équipe qui encaisse un troisième but en toute fin de rencontre par Jantschke.

Bornauw était titulaire, tout comme Lukebakio qui a été remplacé par Lucas Nmecha peu après l'heure de jeu.