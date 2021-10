Thomas Foket : "Il y a clairement deux matchs"

Le Stade de Reims s'est incliné sur la pelouse de Lens (0-2), ce vendredi, en ouverture de la 9e journée de Ligue 1.

Reims s'était montré solide en première période contre Lens, mais l'expulsion d'Hugo Ekitike avant la pause leur a rendu la tâche trop difficile.

"Il y a clairement deux matchs. On a bien commencé et ils ont peu d’occasions. Malheureusement, c’était difficile ensuite à dix contre une très belle équipe, ils sont très forts physiquement. On a essayé mais ça n’a pas marché", a confié Thomas Foket (27 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison) au micro de Prime Video.