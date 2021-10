Quel avenir pour Franck Kessié ? Son agent fait une mise au point

En fin de contrat en juin prochain, le milieu de terrain de l'AC Milan ne parvient pas à s'entendre avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation.

Franck Kessié (24 ans, 5 matchs en Serie A cette saison) est dans le viseur de plusieurs cadors européens. Son agent, George Atangana, a tenu à réaliser une mise au point face aux nombreuses rumeurs concernant l'avenir de l'international ivoirien.

"On va disputer la 8e journée du championnat et il y a une grande agitation médiatique autour du renouvellement de contrat de Kessié avec l'AC Milan. Je ne vois aucune autre situation similaire pour des négociations comme ça : il y a des joueurs en fin de contrat à l'Inter, Marseille, Naples, Moenchengladbach ou au Torino et d'autres clubs, mais il n'y a pas les mêmes débats. Pour un joueur important, il faut toujours un contrat à la hauteur. Une proposition à 6,5 millions d'euros par an ? Il y a eu une offre officielle du club et une demande de notre côté, mais nous parlons de chiffres très éloignés de ceux dont vous parlez", a assuré le représentant de Kessié auprès de Calciomercato.