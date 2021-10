Arthur Theate sur son passage chez les Diables: "J'espère pouvoir intégrer petit à petit cette équipe"

Appelé à la rescousse pour compenser le forfait de Thorgan Hazard, Arthur Theate n'a pas encore pu défendre les couleurs de l'équipe nationale A, mais il était déjà ravi d'avoir été de la partie.

Arthur Theate était le petit nouveau parmi les 24 Diables qui se sont envolés vers l'Italie pour disputer le Final Four de la Ligue des Nations. Auteur de premiers pas remarqués en Serie A avec le FC Bologne, le défenseur central a profité d'un forfait pour obtenir sa première sélection avec l'équipe nationale A.

Et s'il était content de retrouver les Diablotins mardi soir (il était titulaire et a distillé un assist contre le Danemark avec les U21), il était aussi très fier et satisfait de ses premières journées avec les A. "Pour le groupe, c'était une grosse déception, parce qu'on voulait tous gagner ce tournoi, mais mon bilan personnel de cette semaine est positif", a-t-il confirmé en conférence de presse, mardi soir.

J'aurais aimé jouer, mais j'étais déjà très content d'être dans le groupe.

"J'aurais peut-être aimé avoir quelques minutes, mais on était dans un Final Four, on n'était pas là pour faire plaisir à l'un ou l'autre joueur. J'aurais aimé jouer, c'est sûr, mais j'étais déjà très content que le sélectionneur fasse appel à moi", insiste-t-il.

Même si l'ambition d'Arthur Theate reste de se faire une place, à terme, dans le groupe de Roberto Martinez. "J'espère pouvoir intégrer petit à petit cette équipe des Diables Rouges. Tu apprends énormément à leur contact et c'est ce que je retiens de cette semaine, c'est le principal."

En attendant, le néo-Diable Rouge va reprendre la route de l'Italie où il espère poursuivre sur sa lancée. Dimanche, il se déplacera à Udine avec le FC Bologne, avant des chocs contre le Milan AC et à Naples.