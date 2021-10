Eliot Matazo a vite trouvé ses marques avec les Espoirs

Le jeune médian de l'AS Monaco a rayonné dans l'entrejeu contre le Danemark, pour sa première titularisation avec l'équipe nationale U21.

Pourtant, c'était loin d'être simple contre le Danemark et Eliot Matazo était le premier à le reconnaître à l'issue de la rencontre. "Ce n'était pas un match facile, mais on a su montrer notre force mentale pour préserver la victoire", confirme-t-il.

Le jeune médian, titularisé pour la première fois en U21, s'est d'ailleurs rapidement senti "très à l'aise" au cœur du jeu belge, mardi soir. "A titre personnel, j'ai vraiment apprécié. Dans ces matchs compliqués, il faut puiser dans les ressources pour s'en sortir et je suis très fier de la prestation de l'équipe."

Un duo complémentaire avec Amadou Onana

Sélectionné pour la première fois en septembre et impliqué dans les deux dernières rencontres des Diablotins, le Monégasque s'attendait à ce que cette titularisation tombe. "Le coach m'avait fait comprendre qu'il y aurait des possibilités pour moi de débuter, donc ce n'était pas une surprise, mais j'attendais cette première titularisation et ça m'a fortement fait plaisir d'être dans le onze avec cette équipe", raconte-t-il.

Et pour faire ses armes au cœur du dispositif de Jacky Mathijssen, Eliot Matazo a pu compter sur une complicité naissante avec le capitaine des Espoirs belges, Amadou Onana. "Dans le milieu de terrain, on est obligé de se comprendre pour avoir une bonne cohésion. C'est là que tout se passe, que tout se décide. On est tous les deux très à l'écoute, c'est un super gars et je m'entends très bien avec lui", conclut-il.

Avec cette première titularisation et cette prestation convaincante, Eliot Matazo a, en tout cas, donné le ton: la concurrence s'intensifie encore un peu chez les Diablotins, dans un secteur où Jacky Mathijssen dispose également de talents comme Nicolas Raskin ou Tybo Persyn, notamment.