Première amère pour Luka Elsner à la tête du Standard de Liège !

Ce samedi soir, le Standard de Liège affrontait OHL lors de la onzième journée de Jupiler Pro League à Sclessin où 18.645 personnes étaient présentes.

Pour sa première à la tête du Standard de Liège, Luka Elsner avait réservé quelques surprises dans son 4-2-3-1. Dans le onze du nouveau coach du Standard de Liège, on retrouvait Dussenne en défense centrale tandis que Dragus et Tapsoba occupaient les ailes. Gavory et Muleka débutaient la rencontre sur le banc tout comme Carcela.

Les supporters avaient décidé de mettre la pression sur la direction liégeoise avec plusieurs banderoles dans les gradins de Sclessin ce samedi soir.

© photonews

D'entrée de jeu, le Standard donnera le ton et le tempo en pressant directement OHL. Les visiteurs obtiendront toutefois la première occasion franche de la partie. Très bien servi au point de penalty, Schrijvers aura l'occasion d'allumer Bodart, mais l'ancien Brugeois décochera un tir peu puissant facilement capté par Bodart (10e). Quelques minutes plus tard, Bastien décochera une frappe puissante dans le rectangle, mais Keita contrera le cuir in extremis (19e). Peu avant la demi-heure de jeu, Romo devra boxer un centre/tir vicieux de Siquet (27e).

Ce sont les Rouches qui ouvriront le score avant la pause via Tapsoba. Alors que Romo avait repoussé un tir de Klauss, le Burkinabé surgira pour envoyer le cuir au fond des filets (39e), 1-0. Quelques minutes plus tard, Amallah poussera ensuite Romo la parade (42e). Le score ne bougera pas, le matricule 16 rejoint les vestiaires en menant au score.

© photonews

Le Standard de Liège doublera la mise en début de seconde période via Dragus. Parti dans la profondeur, le Roumain décochera un tir anodin à destination de Romo qui n'aura qu'à capter la ballon, mais le portier laissera filer celui-ci dans ses filets...(50e), 2-0. Trois minutes plus tard, l'ailier des Rouches pensera inscrire un doublé après avoir effacé la défense louvaniste, mais son but sera annulé pour cause de hors-jeu après une longue vérification du VAR. Pas perturbé par cette décision, l'équipe locale continuera de jouer vers l'avant. OHL sera proche de réduira la marque, mais la tête de Dewaest ira s'écraser sur la barre transversale (70e).

Les Louvanistes auront la possession du ballon durant les vingt dernières minutes de la rencontre, mais auront du mal à inquiéter des Liégeois bien organisés et vigilants. Néanmoins, Mercier réduira le score grâce à une sublime frappe qui ira se loger en pleine lucarne (90e+5), 2-1. Les Rouches continueront de reculer et la paieront puisque Aguemon égalisera (90e+9), 2-2.

© photonews

L'arbitre mettra fin à la rencontre lorsqu'un pétard tombera à côté de Romo.

© photonews

Avec ce partage, le Standard de Liège ne met pas fin à sa mauvaise série de désormais quatre matchs sans succès. Les Rouches occupent la 11ème place avec 14 points au compteur tandis qu'OHL reste 16ème avec 10 unités.