Noë Dussenne sort du silence : "Cela faisait six mois que j'étais à la cave"

Sur une voie de garage sous Mbaye Leye, le défenseur central a directement retrouvé le onze liégeois sous Luka Elsner ce samedi soir lors du partage face à OHL (2-2).

Ce week-end, Noë Dussenne a fait son retour dans le onze du Standard de Liège. "Une délivrance, car cela faisait six mois que j'étais à la cave. Tout le monde savait qu'il s'était passé quelque chose ces six derniers mois. J'ai continué de travailler et mes efforts paient même si je ne suis pas satisfait du partage ce soir", a expliqué le défenseur central sorti en fin de rencontre. "Je suis sorti car j'avais trop de crampes, cela faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué. Le rythme des matchs est bien différent des entraînements. Je ne pouvais pas tenir à la fin et je l'ai senti via mes deux mollets. Cela tirait et je n'arrivais pas à sprinter sur les balles en profondeur", a souligné l'ancien joueur de Mouscron et de La Gantoise.

© photonews

Titulaire pour la première fois de la saison avec le Standard, il est revenu sur les choix de son ancien coach Mbaye Leye. "Je ne comprends pas pourquoi il m'a mis de côté. D'autres personnes non plus. Peut-être que je n'étais pas assez bon à son goût ? Nous avons eu plusieurs discussions ensemble et il m'a répondu qu'il avait fait des choix et que d'autres joueurs étaient devant moi. J'ai accepté sa décision même si je ne la comprenais pas. Le fait de voir de très jeunes joueurs passer devant moi dans la hiérarchie ? J'avais l'impression que l'on me manquait de respect... Un problème plus profond peut-être, mais je pense au futur maintenant. Ce changement de coach, c'est un nouveau souffle. La saison commence puisqu'il y avait un manque de considération me concernant. Cela fait mal, mais ce sont des choses qui arrivent dans le football", a ajouté le joueur âgé de 29 ans.

"J'aurais pu partir, mais j'ai galéré pour être au Standard et je me suis toujours battu durant ma carrière. Ce n'est pas un petit obstacle qui allait me faire partir. Je veux performer ici à Liège. J'ai beaucoup de hargne après les hauts et les bas vécus. J'ai eu les ligaments croisés puis le Covid-19 à cause duquel j'ai perdu 5 kilos. Puis, j'ai bien repris et j'ai été coupé dans mon élan. Aujourd'hui, une nouvelle page se tourne", a prévenu Dussenne.