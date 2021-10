Luka Elsner : "La fragilité des dix dernières minutes me reste en travers de la gorge"

Le Standard de Liège a failli renouer avec la victoire ce samedi soir contre OHL. Les Rouches menaient 2-0 et étaient sur le point d'empocher les trois points, mais les visiteurs sont parvenus à planter deux buts lors des dix minutes de temps additionnel.

Première amère pour Luka Elsner à la tête du Standard de Liège. Son équipe semblait filer vers la victoire, mais OHL y a cru jusqu'au bout tandis que les Liégeois reculaient de plus en plus durant les dernières minutes. Les Rouches perdent deux points ce samedi soir. "La fragilité des dix dernières minutes me reste en travers de la gorge. On a laissé filer des points, et la gestion de match est très mauvaise", a confié d'emblée le coach des Rouches. "L'adversaire s'est trop rapproché, on n'a pas mis le troisième but avec plusieurs situations mal exploitées. Il fallait se regrouper et jouer avec de la maîtrise. Arriver à faire dix passes et ne pas offrir des ballons de contre à l'adversaire", a expliqué l'ancien coach de Courtrai.

"Les changements ont aggravé cette fragilité"

Plusieurs éléments ont changé le cours des choses. "Nous avons perdu Selim Amallah à la pause car il souffrait au niveau des adducteurs. Puis, Noë Dussenne a demandé à sortir et Abdoul Tapsoba a dû être remplacé car il avait des crampes. Ces changements ont aggravé cette fragilité", a souligné le technicien franco-slovène avant de pointer le positif. "Nous avons marqué des buts, su nous créer des occasions et montré un caractère valable. Nous devons devenir plus matures et savoir comment on doit s'en sortir", a conclu Elsner.