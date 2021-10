Xavier Mercier fier du partage arraché à Sclessin : "Le Standard s'est vu un peu trop beau à 2-0"

Ce samedi soir, OHL est parvenu à arracher le partage dans le temps additionnel contre le Standard de Liège (2-2). Les visiteurs ont planté deux buts en cinq minutes durant le temps additionnel.

OHL a joué un très mauvais tour au Standard de Liège ce week-end en les privant de trois points durant les dix minutes de temps additionnel. Xavier Mercier a réduit la marque avant de voir Yannick Aguemon égaliser. Les visiteurs y ont cru jusqu'au bout. "Après avoir réduit la marque, j'ai pris le ballon dans les filets et le staff nous a dit qu'il restait cinq minutes à disputer. Nous avons fait passer le message et Sébastien Dewaest est monté à l'avant pour amener plus de poids devant. Nous avons cru jusqu'au bout et c'est magnifique quand ça se déroule comme ça", a expliqué Xavier Mercier à l'issue de la rencontre.

"Nous n'avons rien lâché et sommes revenus dans le match"

Le Standard a douté en fin de rencontre. "Je pense que le Standard s'est un peu vu trop beau à 2-0. Cela a un peu énervé l'équipe et nous nous sommes dits qu'il fallait pousser à fond et qu'ils allaient faire des erreurs. Ils ont en plus effectué des changements défensifs et ce n'est jamais bon signe. Mon goal est un but du destin et le deuxième a été marqué avec le coeur car beaucoup de joueurs étaient impliqués. Nous n'avons rien lâché et sommes revenus dans le match", a conclu le capitaine louvaniste.