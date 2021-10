Marc Brys fier du nul arraché au Standard : "C'est aussi une victoire mentale"

Ce samedi soir, OHL y a cru jusqu'au bout à Sclessin. les visiteurs étaient menés 2-0 à la 90ème minute mais sont parvenus à revenir dans la rencontre durant les dix minutes de temps additionnel.

Le Standard de Liège avait fait le plus dur en ouvrant le score juste avant la pause. Klauss déclenchera un tir que Romo repoussera dans les pieds de Tapsoba qui suivra et poussera la balle au fond. Dragus doublera la mise en touchant le ballon du bout du pied et le gardien louvaniste laissera échapper le ballon. Alors que le Standard se dirigeait vers une victoire tranquille, Mercier réduira la marque d'une magnifique frappe lointaine dans les arrêts de jeu. Les Liégeois n’arriveront pas à se dégager et dans les dernières secondes, Kaba marquera le but égalisateur.

"Je pense que nous avons été malchanceux d'être menés après une phase discutable et une possible faute. Le deuxième but est intervenu après un erreur de Rafael Romo. Ce sont deux buts qui peuvent être évités. Après ça, c'est notre volonté qui est ressortie et nous avons essayé de revenir dans ce match, mais quand les occasions ne sont pas là, on se dit que ça va finir en queue de poisson", a expliqué Marc Brys.

"Espérons que nous pourrons en récolter les fruits par la suite"

Finalement OHL recollera dans les arrêts de jeu. "Puis tombe ce magnifique but de Xavier Mercier, cela nous redonne confiance. Je pense aussi que le Standard a fait un peu trop de remplacements pour maintenir la cohésion et nous avons pu en profiter. Un point reste un point, mais c'est aussi une victoire mentale. Espérons que nous pourrons en récolter les fruits par la suite", a indiqué le coach des Louvanistes qui est revenu sur l'état de son gardien.

"Bruno Venanzi s'est excusé au nom du Standard"

Des supporters liégeois ont lancé des pétards sur le terrain après le but égalisateur de Kaba. Un pétard est tombé tout près de Romo qui s'est écroulé. "Rafael est sourd d'une oreille après cette explosion, mais Bruno Venanzi le président du Standard est passé dans notre vestiaire pour demander à parler à Romo. Il s'est excusé au nom du Standard et je pense que c'est un acte de grande classe qui est très apprécié."