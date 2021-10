🎥 Liga : Le Barça sort la tête de l'eau

AprĂšs la dĂ©faite concĂ©dĂ©e face Ă l'Atletico Madrid (0-2) avant la trĂȘve, le FC Barcelone a relevĂ© la tĂȘte face Ă Valence (3-1) ce dimanche, pour le compte de la 9e journĂ©e de Liga.

Cueilli à froid par l’ouverture du score de Gaya (5e), le Barça a réagi via Depay. L’attaquant néerlandais a permis aux siens d'égaliser via une jolie frappe en dehors de la surface (13e), 1-1. L'ancien joueur de l'OL donnera l’avantage au club blaugrana juste avant la pause sur penalty (41e), 2-1. Valence ne parviendra pas à revenir dans le match, encaissant même le but du break par Coutinho en fin de rencontre (86e), 3-1.

Le Barça se hisse à la 7e place en Liga à cinq longueurs du leader, la Real Sociedad, et deux du Real Madrid, dauphin.