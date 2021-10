Logan Ndenbe, un néo-Diablotin qui rêve de Premier League

Les Diablotins ont fait une affaire en or dans la course à l'Euro 2023 en dominant le Danemark, mardi soir, et Logan Ndenbe en a profité pour se signaler.

Logan Ndenbe avait participé, en montant au jeu, aux deux rencontres des Espoirs belges contre le Kazakhstan. Mardi dernier, il était titulaire et il s'est signalé sur son flanc gauche, tant par son explosivité que par son fighting spirit. Des qualités que Jacky Mathijssen avait déjà remarquées, mais Logan Ndenbe restait, jusque-là, relativement peu connu en Belgique. Zoom sur ce jeune latéral qui a toutes les qualités pour émerger. © photonews Formé à Mouscron, passé par le KVO Né le 9 février 2000, c'est à Mouscron que Logan Ndenbe a fait ses classes. À 17 ans, il décidait de quitter le Canonnier pour Ostende et c'est avec le KVO qu'il a débuté sa carrière professionnelle. Adnan Custovic avait été le premier à lui donner sa chance avec le noyau A, en playoffs 2, il a disputé 15 rencontres, au total, avant de prendre la direction de la Ligue 1. Après trois saisons avec le KVO, le jeune latéral a en effet quitté gratuitement la Côte pour rejoindre la Ligue 2 française et Guingamp. Une première saison compliquée en Ligue 2 A Guingamp, il avait vécu, l'an dernier, un premier exercice particulier. En difficulté dans le bas de classement de Ligue 2, le club breton a changé d'entraîneur à trois reprises. Un contexte difficile pour un jeune joueur qui vient d'arriver: en un peu plus d'un an, Logan Ndenbe a disputé 21 rencontres. Suffisant pour convaincre Jacky Mathijssen qui l'avait sélectionné pour la première fois en juin dernier. La Premier League et les Diables dans un coin de la tête Mais Logan Ndenbe a bien l'intention de faire son trou à Guingamp. Car le latéral a des ambitions. Dans un entretien accordé à la Dernière Heure en début de saison, il racontait rêver de la Premier League et des Diables Rouges.