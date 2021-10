À peine viré de Newcastle, Steve Bruce réagit : "Je n'ai jamais vraiment été désiré"

Quelques minutes après l'officialisation de son éviction des Magpies, le manager anglais s'est exprimé dans une interview poignante.

Steve Bruce a pris la porte du côté de Newcastle ce mercredi après une défaite 3-2 face à Tottenham à Saint James' Park le week-end dernier. Il laisse donc les Magpies à une préoccupante dix-neuvième place du classement. Le technicien anglais est revenu sur son éviction au cours d'une interview avec The Telegraph.

"Quand je suis arrivé à Newcastle, je pensais pouvoir faire face à tout ce qu'on me proposait, mais ça a été très, très dur. Je n'ai jamais vraiment été désiré, j'ai senti que les gens voulaient que j'échoue, j'ai lu des gens qui disaient constamment que j'allais échouer, que j'étais inutile, un gros gaspillage d'argent, un manager stupide tactiquement, inapte, j'en passe et des meilleurs. Et ce, dès le premier jour", a confié l'ex-manager du club du nord de l'Angleterre.

Steve Bruce pensait bien retourner l'opinion en obtenant des résultats positifs avec son équipe. "Lorsque nous obtenions de bons résultats, c'était "oui, mais le style de football est nul" ou j'étais juste "chanceux". C'était ridicule et persistant, même quand les résultats étaient bons. Je voulais tellement que ça marche. J'étais tellement fier d'être le manager de Newcastle United, même dans les moments sombres, j'étais déterminé à continuer et à maintenir ce club en Premier League. Les rumeurs de rachat étaient persistantes, mais ils n'auraient pas acheté le club s'il avait été relégué. Tout le monde le savait. La seule mission qui m'a été confiée était de maintenir le club en Premier League. Il n'y avait pas d'argent pour renforcer l'équipe. Le Covid a ruiné le club, il n'y avait pratiquement rien à dépenser cet été, mais je n'ai pas voulu quitter le navire", a-t-il conclu.