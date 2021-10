Clasico, derbys d'Italie et d'Angleterre... jour de chocs en Europe

Un Clasico en Espagne, un derby d'Italie en Serie A, un derby d'Angleterre en Premier League et un Classique en Ligue 1: un véritable Super Sunday s'annonce sur les pelouses du Vieux Continent.

Liga

Barça-Real (16h15)

Et c'est le traditionnel Clasico qui ouvrira le menu du jour. Le premier Clasico de l'ère post-Messi pour des Blaugrana qui espèrent se relancer définitivement en Liga, alors que le Real peut en profiter pour creuser l'écart sur son illustre rival.

Un Barça-Real qui pourrait s'érgier comme le premier Clasico d'Eden Hazard. Absent en Ligue des Champions, mardi, le capitaine des Diables figure bien dans la sélection des Merengue pour le déplacement en Catalogne.

Man U-Liverpool (17h30)

1h15 après le coup d'envoi du Clasico, un autre choc débutera à Old Trafford. Manchester United reçoit Liverpool dans le choc de la neuvième journée de Premier League. Et la pression sera sur les Red Devils: sixièmes de Premier League (14 points), Cristiano Ronaldo et ses équipiers ne peuvent pas laisser Chelsea (22 points), Man City (20) et Liverpool (18) s'envoler dans le haut du classement.

Inter-Juventus (20h45)

Autre cador sous pression, la Juventus avait vécu un début de championnat compliqué (2 points sur 12). Mais les Biacnoneri se sont repris en alignant quatre succès de rang. Ils auront l'occasion de confirmer sur la pelouse du champion en titre. Mais l'Inter (17 points) ne peut pas laisser Milan (25) et Naples (24) prendre le large en tête de Serie A.

Marseille-PSG (21h)

L'OM peut-il remettre un peu de suspense sur la Ligue 1? Alors que le PSG caracole en tête de Ligue 1 avec neuf victoires en dix matchs, les Marseillais pointent à la troisième place avec dix unités de retard. Dans un Vélodrome surchauffé, l'OM tentera d'imiter le Stade Rennais, qui avait été la première équipe à faire tomber le PSG en Ligue 1.