Zé Roberto voit bien un joueur de l'OM au Bayern Munich

Le milieu de terrain a été recruté pour 20 millions d'euros en provenance de Flamengo l'été dernier.

Gerson (24 ans, 10 matchs et 1 but en L1 cette saison) peine encore à convaincre sous les couleurs de l'Olympique de Marseille. Mais au Brésil, le médian dispose d'une belle cote de popularité et Zé Roberto voit grand pour son compatriote.

"Celui qui s'intégrerait très bien, c’est Gerson, c'est un joueur moderne, j'aime beaucoup son football, il s'intégrerait bien avec le Bayern Munich. Je pense qu'il irait comme un gant dans l’équipe et Gerson aurait fière allure sur le côté gauche du Bayern", a analysé l'ex-milieu du Bayern pour le média O Fluminense.