Cinq minutes de folie et Leeds s'impose à Norwich

Toujours pas de premier succès pour les Canaris.

Leeds s'est imposé sur la pelouse de Norwich cette après-midi, 1-2. Le score était de 0-0 au repos au terme d'une première mi-temps très calme. Dix minutes après le retour des vestiaires, Raphinha ouvrait le score pour Leeds avant que Omobamidele ne rétablisse l'égalité deux minutes plus tard. Dès l'heure de jeu, soit deux minutes après l'égalisation, Rodrigo marquait le dernier but de la rencontre et donnait la victoire à son équipe.

Leeds obtient sa deuxième victoire de la saison et sort de la zone rouge, tandis que Norwich reste à la dernière place du classement sans le moindre succès.