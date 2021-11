Vers un fiasco Sergio Ramos ? "Une option qui n'est pas inenvisageable"

Sergio Ramos n'a pas joué une seule minute sous les couleurs du PSG et son retour sur les terrains est plus compliqué que prévu. De quoi faire naître d'inquiétantes rumeurs.

Si du côté du PSG, on est officiellement confiant, le "cas" Sergio Ramos inquiète naturellement : le transfert du capitaine du Real Madrid est jusqu'ici un vrai fiasco, Ramos n'ayant pas disputé une minute pour son nouveau club en raison de pépins au mollet. Alors qu'un retour à l'entraînement collectif était envisagé pour cette semaine, Le Parisien affirme qu'en coulisses, le PSG serait ouvert à ... une résiliation de contrat.

Si l'hypothèse reste lointaine, elle "ne tient plus de la science-fiction" désormais, et ce alors que certains médecins espagnols auraient émis des doutes quant à la capacité de Ramos de revenir au plus haut niveau à son âge (35 ans). Si Sergio Ramos venait à ne pas s'imposer, ce serait en tout cas un gros échec sportif et médiatique pour le PSG.