Serie A : La Juventus arrache la victoire face à la Fiorentina

Ce samedi avait lieu la 160e confrontation de l'Histoire entre la Juventus Turin (10e, 15 pts) et la Fiorentina (7e, 18 pts).

À l'Allianz Stadium, la Juventus n'avait plus gagné en Serie A depuis son match contre Rome le 17 octobre dernier (1-0). Les Bianconeri étaient proches de concéder un penalty juste avant la pause mais, après intervention du VAR, l'arbitre ne sanctionnait pas une possible main de Sandro et renvoyait les 22 acteurs aux vestiaires.

En début de seconde période, les Turinois pousseront mais ni la tentative de Morata (50e), ni l'expulsion de Milenkovic (73e), ni la barre transversale de Chiesa (76e) ne permettront aux locaux de faire sauter le verrou de la Viola. Mais Cuadrado arrachera la victoire en toute fin de rencontre via une frappe croisée (90+1e), 1-0. Une courte mais précieuse victoire, avant la trêve internationale, qui permet à la Vieille Dame (8e) de revenir à hauteur de son adversaire du soir (7e).