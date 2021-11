Youri Tielemans sort sur blessure, Leicester et Tottenham accrochés

Mauvaise nouvelle en vue pour les Diables Rouges?

Double mauvaise nouvelle pour Leicester City. Les Foxes n'ont pas été capables de s'impsoer sur la pelouse de Leeds (1-1), mais ils ont aussi perdu Youri Tielemans, visiblement touché à la cheville, et contraint de céder sa place à un quart d'heure du terme.

Pas de victoire non plus pour Tottenham. Pour la première d'Antonio Conte avec les Spurs en championnat, Harry Kane et ses coéquipiers ont été tenus en échec à Everton (0-0).

La seule victoire de l'après-midi anglaise, c'est Arsenal et Sambi Lokonga qui sont allés la chercher. Un but d'Emile Smith-Rowe a suffi aux Gunners contre Watford (1-0). L'ancien Anderlechtois était titulaire et a disputé l'intégralité de la rencontre.