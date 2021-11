Des anciens de Pro League, un Diable Rouge et beaucoup de patience : la recette gagnante de la Real Sociedad

Les Basques sont en tête de la Liga avec une recette assez simple

Au Pays Basque, tout le monde connait la politique de la maison à Bilbao : que des joueurs basques dans le noyau. Chez le voisin de la Real Sociedad, il y a une certaine adaptation. En effet, plus il y a de joueurs espagnols, si possible formés au club, mieux c’est. Et s’il y a un manque à l’une ou l’autre position, on se tourne alors vers l’étranger.

Du coup, c’est sans pression que l’équipe évolue puisque les résultats demandés dépendent d’une saison à l’autre. Pour cet exercice 2021-2022, le noyau étant à maturité, les points sont engrangés et actuellement la Sociedad est en tête de la Liga.

Dans ce noyau, il y a Oyarzabal. Formé au club, le milieu de terrain joue certainement sa dernière saison au club, puisque Manchester City et le Real Madrid sont sur les rangs. L’international espagnol est le symbole de la réussite du club et surtout sera, pour les prochaines années, un exemple à suivre pour les jeunes de l’académie, mais aussi pour certains de ses coéquipiers comme Merino.

Dans ce noyau, on retrouve aussi un Diable Rouge, même s’il est « oublié » par Roberto Martinez depuis quelques mois. Adnan Januzaj, qui a aussi connu Manchester United et le Borussia Dortmund, s’installe enfin dans une équipe. Cette saison, c’est 13 rencontres jouées pour un but mais un travail au service du collectif.

Il y a aussi d’autres têtes connues au stade d’Anoeta. Matt Ryan, l’ancien gardien du Club de Bruges et de Genk, a débarqué de Brighton, alors qu’en pointe on retrouve l’ancien Gantois Alexander Sorloth. Ce dernier est là pour épauler l'une des réussites du recrutement des Basques: Alexander Isak. L'attaquant suédois est arrivé il y a maintenant plus de deux ans du Borussia Dortmund et est désormais un nom connu en Europe, surtout après l'Euro disputé avec la Suède.

Est-ce que les Basques pourront tenir la dragée haute au Real, à l’Atlético et dans une moindre mesure au Barça jusqu’à la fin de la saison ? L’avenir nous le dira, mais peu importe les prochains résultats : le club gardera sa philosophie de jeu et de formation.