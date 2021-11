Un coach de Premier League a recalé Eden Hazard

Le capitaine des Diables Rouges était dans le collimateur d'un club de Premier League, mais le manager de ce club a mis son veto.

Antonio Conte aurait refusé d’envisager la venue d’Eden Hazard (30 ans), lors du mercato hivernal. Ses dirigeants auraient abandonné la piste du Belge.

Selon les informations communiquées par Ok Diario, le technicien italien a refusé l’idée de relancer l’international belge, en deuxième partie de saison. Ses dirigeants, qui s’apprêtaient à entrer en discussions avec le Real Madrid pour le recruter par le biais d’un prêt, ont donc refermé son dossier. La décision fait d’autant plus de bruit qu’Antonio Conte l’a eu dans son effectif à Chelsea et que le média a cru comprendre qu’il n’avait pas gardé de grands souvenirs de sa collaboration avec lui.