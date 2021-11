Malgré le creux, Lukaku garde la confiance des fans de Chelsea : "Il peut rejoindre Drogba et Costa !"

Romelu Lukaku, blessé, ne sera pas de la partie en sélection. Le buteur de Chelsea connaît une période un peu creuse, mais ses supporters restent derrière lui.

Romelu Lukaku mange son pain noir ces dernières semaines en Premier League. Son dernier but avec les Blues date du 14 septembre dernier, en Ligue des Champions face au Zenit ; son dernier but en championnat du 11 septembre, il y a deux mois presque jour pour jour. Celui qui avait commencé sur les chapeaux de roue pour son retour à Stamford Bridge souffre désormais d'une foulure, et a manqué les trois derniers matchs de Chelsea en PL.

Il n'était donc pas présent pour la démonstration (7-0) face à Norwich City, mais les supporters restaient confiants : "Il a l'envergure pour devenir un attaquant aussi important à Chelsea que l'ont été Diego Costa ou Didier Drogba", nous affirmait alors un fan des Blues. "Tous les attaquants traversent des moments difficiles. Il a le talent et le pedigree pour être le meilleur du monde. En ce moment, c'est Lewandowski, mais Lukaku peut le rejoindre s'il gagne des trophées avec Chelsea".

On joue peut-être mieux avec un faux 9 comme Havertz

Lorenzo, supporter de Chelsea lui-aussi, analyse un peu plus : "Lukaku a joué trop de matchs. Il a très bien commencé mais après, il y a eu un mélange de fatigue et de réadaptation à la Premier League, peut-être, c'est plus physique qu'en Italie", nous déclare-t-il, avant de s'interroger : "Peut-être aussi que Chelsea est meilleur avec un faux 9 comme Havertz. On a gagné la Ligue des Champions dans ce schéma. De cette façon, bien plus de joueurs trouvent le chemin des filets".

Mais Lorenzo conclut avec optimisme : "Je crois qu'il sera le 9 de référence que Chelsea se cherchait. Le club a investi beaucoup d'argent et lui n'a jamais caché qu'il voulait s'imposer chez son club de coeur". Autour de Stamford Bridge, pas question d'accabler Lukaku pour son petit creux. Absent en sélection, Romelu va pouvoir se reposer et, espérons-le pour lui, revenir au top de sa forme après la trêve.