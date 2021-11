Lionel Scaloni répond à Leonardo concernant Messi

Lionel Messi a manqué les deux dernières rencontres du PSG et est parti blessé en sélection, ce qui n'a pas réjouit Leonardo.

"Nous ne sommes pas d’accord pour laisser partir en sélection un joueur qui, pour nous, n’est pas en condition physique ou qui se trouve en phase de réhabilitation" pestait Leonardo en apprenant que Lionel Messi et Leandro Paredes, tous deux blessés, allaient s'envoler pour l'Argentine.

Aujourd'hui, Lionel Scaloni a répondu à Leonardo en conférence de presse: "Samuel (son adjoint) a parlé avec lui. Je comprends la position du PSG. Ces derniers temps, Leo a souvent été avec la sélection pour des raisons de calendrier. Nous on est en règle quand on le convoque. Le problème c'est le calendrier. Il va bien. Hier il a intensifié son entrainement. En principe il est à disposition. On a un autre entraînement cet après-midi. On prendra une décision après la séance. Mais en principe il va bien."

Lionel Messi devrait donc, au grand dâm de Leonardo, être titulaire face à l'Uruguay après-demain.