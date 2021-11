🎥 Kylian Mbappé marque un but venu d'ailleurs !

L'attaquant du PSG s'est fait plaisir Ă l'entraĂźnement au Parc des Princes.

A écouter sa réaction, Kylian Mbappé (22 ans, 51 sélections et 19 buts) n’est pas peu fier de son geste réussi à l’entraînement. Et on peut le comprendre. A la veille du match des éliminatoires du Mondial 2022 contre le Kazakhstan ce samedi (20h45), l’attaquant de l’équipe de France a trouvé la lucarne opposée de Benoît Costil avec une talonnade de volée en se retournant !

Forcément, son but venu d’ailleurs fait le buzz sur les réseaux sociaux.