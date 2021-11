Arthur Theate: "Un transfert grâce aux Diables Rouges"

Cet été, Arthur Theate a quitté Ostende pour rejoindre Bologne. Un transfert qu'il dit devoir aux Diables Rouges.

Au micro de la RTBF, Arthur Theate est revenu sur son transfert de cet été à Bologne: "Je pense que beaucoup de jeunes Belges doivent leur transfert à cette génération de Diables Rouges. Ils ont brillé au plus haut niveau. Les scouts ont donc pensé qu'il y avait encore de bons joueurs en Belgique. Il y a plus de scoutisme dans le championnat belge grâce à cette Golden Generation. Ils ont mis notre compétition à l'honneur."

En très peu de temps, Theate est devenu indiscutable à Bologne. Depuis sa grande prestation lors de la victoire 3-0 face à la Lazio (un but et une passe décisive) le défenseur de 21 ans n'a manqué que 22 minutes et a disputé 90 minutes lors des quatre dernières rencontres de Série A.