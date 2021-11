Equipe de France: Benzema et Griezmann grimpent dans la hiérarchie

Kylian Mbappé n'est pas le seul à avoir profité du carton contre le Kazakhstan pour soigner ses stats.

Avec son quadruplé, Kylian Mbappé a marqué de son empreinte la rencontre contre le Kazakhstan, remportée largement par la France au Parc des Princes, samedi soir (8-0). Mais Antoine Griezmann et Karim Benzema ont aussi fait trembler les filets.

Le joueur de l'Atletico a inscrit son 42e but en Bleu, il dépasse Michel Platini et s'installe sur le podium des meilleurs buteurs de l'histoire de l'Equipe de France. Karim Benzema a, lui, inscrit ses 34e et 35e buts avec son équipe nationale, il passe devant David Trezeguet et grimpe à la cinquième place. Avec 23 buts, Kylian Mbappé n'est pas encore dans le top 10.