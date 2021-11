Troisième Coupe du monde pour Kevin De Bruyne: "Dans une carrière, c'est beaucoup"

Le Qatar sera la troisième Coupe du monde et cinquième grand tournoi consécutif pour les Diables Rouges.

"On joue beaucoup de matchs et parfois on oublie de profiter du moment, mais à la fin, c'est quand même quelque chose de spécial": les Diables Rouges se sont qualifiés pour leur troisième Coupe du monde consécutive et KDB refusait de banaliser la performance, samedi soir, au micro de la RTBF.