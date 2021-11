Le vétéran Vermaelen ira-t-il toujours à la Coupe du monde ? "Cela reste à voir. Est-ce que j'ai encore le niveau ?"

Thomas Vermaelen n'a quasiment rien jouer des éliminatoires de la Coupe du monde. Le défenseur s'est à peine rendu en Belgique en raison des mesures strictes au Japon. Qu'est-ce que cela signifie pour la Coupe du monde?

"Si je serai toujours là ? C'est difficile à prédire", explique Vermaelen dans une interview accordée à De Morgen. "D'une part, mon contrat avec mon club expire en janvier et d'autre part, je viens d'avoir 36 ans. Où vais-je jouer en 2022 ? Comment vais-je me sentir dans un futur proche ? Est-ce que je sens que je peux encore gérer le niveau ? Ce sont toutes des choses que vous ne savez que sur l'instant même. Tout le monde dit : 'La Coupe du monde arrive bientôt'. Mais en même temps, c'est si loin et tant de choses peuvent arriver.

Au Championnat d'Europe, il était toujours l'une des stars de l'équipe nationale. Malgré son âge avancé, tout le monde en Belgique aimerait toujours lui donner une chance. Anderlecht, qui a déjà sondé, par exemple. "Je n'ai pas parlé à Vince depuis longtemps. Je suis très flexible quant à mon avenir. Je prends en compte tous les scénarios. Jouer au football dans mon propre pays n'est pas nécessairement la plus haute priorité."