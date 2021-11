Champions d'Europe, mais à nouveau pas au Mondial : l'Italie ne serait pas la première

Championne d'Europe, l'Italie devra passer par les barrages pour voir le Mondial 2022. Si elle venait à s'y casser les dents, ce ne serait pas une première ...

Ce serait un petit séisme : après s'être relevée de la meilleure des manières de l'humiliation qu'a constitué sa non-participation à la Coupe du Monde 2018, en remportant l'Euro 2020, l'Italie pourrait ... à nouveau manquer la Coupe du Monde 2022. La Squadra Azzurra devra passer par des barrages particulièrement rugueux, desquels ne sortiront victorieux que trois équipes sur douze, et les possibilités de voir les champions d'Europe "encadrer" son titre de deux Mondiaux ratés est donc réelle.

Et si exceptionnelle que paraisse cette statistique, ce ne serait pas la première fois : trois sélections ont même déjà manqué une Coupe du Monde, gagné l'Euro, avant de manquer à nouveau la Coupe du Monde dans la foulée.

Tchécoslovaquie 1976

La grande génération tchèque emmenée par Antonin Panenka a dû attendre 1976 pour la consécration : un Euro remporté en finale contre l'Allemagne de l'Ouest de Uli Hoeness, championne du monde en titre, et dont le titre sera à jamais marqué par le geste de Panenka lors de la séance de tirs au but, qui a donné son nom au fameux geste dit panenka face à Sepp Maier.

Deux ans auparavant, la Tchécoslovaquie avait manqué le Mondial 1974 remporté par son adversaire malheureux de 76. Et en 1978, rebelote : Panenka et ses équipiers, champions d'Europe en titre, loupent la Coupe du Monde organisée en Argentine, la faute à des défaites malheureuses contre le Pays de Galles et l'Écosse. Les Tchécoslovaques termineront ensuite troisièmes de l'Euro 1980, dernier exploit d'une génération dorée.

Danemark 1992

Le Danemark surdoué titré en 1992 avait totalement surpris son monde, et pour cause : la sélection des géniaux Peter Schmeichel, Brian Laudrup ou encore Henrik Larsen ne devait pas participer à cet Euro, ayant terminé deuxième de son groupe derrière la Yougoslavie. Celle-ci étant finalement privée de compétition en raison de la guerre civile qui déchire le pays, les Danois iront du canapé au sacre, un fait unique.

Et un exploit d'autant plus isolé que les Danois n'étaient pas qualifiés pour le Mondial 1990 en Espagne, et n'iront pas plus aux USA en 1994. Le Danemark devra attendre l'Euro 1996 pour retrouver une grande compétition, avant de réaliser son meilleur résultat en Coupe du Monde en 1998, atteignant les quarts.

Grèce 2004

Le titre de la Grèce en 2004 avait surpris le monde entier, pour d'autres raisons que le titre danois : alors que le Danemark regorgeait de talent, mais avait intégré la compétition en dernière minute, la Grèce était une sélection solide mais manquant clairement d'éclat, qui ira chercher le sacre au nez et à la barbe du Portugal pourtant à domicile grâce à l'organisation d'Otto Rehhägel. La Grèce est certainement le champion d'Europe le plus improbable de l'histoire, et le moins attractif dans le jeu.

C'est donc moins surprenant que les équipiers de l'emblématiques Karagounis n'aient, avant cet Euro 2004 et juste après, pas réussi à se qualifier pour une Coupe du Monde. Elle n'en avait d'ailleurs plus disputé depuis 1994, et ne se qualifiera plus avant 2010. Probablement le précédent le moins surprenant dans ce cercle très restreint des équipes ayant échoué à se qualifier pour deux Coupes du Monde d'affilée, en gagnant un Euro entre temps ...