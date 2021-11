Laporta accueille le retour de Dani Alvès: "C'est un grand jour"

Le Président du FC Barcelone n'a pas caché sa satisfaction lors de la présentation de Dani Alvès.

Le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a réagi pour la première fois au recrutement du défenseur brésilien Dani Alves, présenté aux médias ce mercredi.

Le patron des Blaugrana a confié ses premières impressions sur le retour du latéral droit de 38 ans, amené à porter le numéro 8 au sein de l’effectif de Xavi.

"Aujourd’hui est un grand jour. Dani est extraordinaire et a un grand talent. Le conseil d’administration, le secrétariat technique et le coach sont ravis d’apporter de l’âme et du caractère. Tout cela est impressionnant. Inutile d’en dire plus. Vive le Barça, vive la Catalogne et vive Dani Alves."

De retour au FC Barcelone un peu plus de cinq ans après son départ, l’ex-footballeur du Paris Saint-Germain a signé un contrat courant jusqu’au terme de la saison 2021-2022. Les deux parties auraient convenu d’ajouter une clause qui pourrait lui permettre de disputer douze mois supplémentaires. S’il peut s’entraîner, Dani Alves devra en revanche attendre le mois de janvier 2022 pour faire ses débuts.