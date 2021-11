🎥 Martinez satisfait de ce qu'il a vu : "Les jeunes sont prêts"

Ce mardi à Cardiff, Roberto Martinez a fait tourner. Et malgré le match nul, il est satisfait de la prestation des jeunes, notamment ceux titularisés.

Perdre deux points bonus au Pays de Galles ? Le sélectionneur national s'en soucie peu, ce qui comptait était la performance. "Nous voulions gagner, mais grâce à notre performance, et celle-ci était bonne", souligne Roberto Martinez au micro de la RTBF après la rencontre. "Je suis fier de voir autant de joueurs sans expérience s'adapter. Aujourd'hui, nous avons un groupe de jeunes joueurs qui montre que l'avenir du football belge est brillant".

L'Espagnol le reconnait : "Le tempo a été un peu plus lent, aussi à cause de l'intensité mise par le Pays de Galles à domicile. Mais nous avons bien fini et les joueurs montés ont aussi amené quelque chose. Nous avons vraiment été une équipe. Charles, Arthur ont montré qu'ils étaient prêts, Dante est bien monté, Koen Casteels répond toujours présent (...)". Ces jeunes ont donc marqué des points, à l'en croire : "Je pense qu'ils vont rendre mes choix plus difficiles pour le Qatar. Il y a 42 joueurs en lice, et certains sont très jeunes, Arthur et Charles pourraient encore être en U21 ! Nous allons prendre le temps, être sûr qu'ils se développent, mais ils sont prêts à pousser", conclut Martinez.