Un nouveau sponsor du côté du PSG

Un partenariat qui devrait rapporter plusieurs millions d'euros au club de la capitale.

Le Paris Saint-Germain a signé un contrat de partenaire premium avec la marque Gorillas comme il l'a indiqué via un communiqué publié par le club. Il s’agit du numéro un en Europe de la livraison rapide. Ce partenariat devrait rapporter entre cinq et huit millions d’euros par an au PSG d’après les informations de L’Équipe.

Tous les livreurs se déplacent à vélo, un côté écoresponsable qui aurait séduit les Parisiens. "Avec le PSG, nous avons un ADN commun à savoir une croissance ultra-rapide et une forte communauté", a déclaré Pierre Guionin, directeur général de la filiale française de Gorillas. "Comme le PSG, nous mettons en avant notre esprit d'équipe autour des salariés de l'entreprise et de nos livreurs."