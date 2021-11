Hirving Lozano met les choses au clair auprès des supporters napolitains

Dans un entretien accordé après la trêve internationale, l'ailier de Naples n'avait pas caché ses ambitions, souhaitait rejoindre une meilleure équipe dans l'avenir. "La vérité est que je suis un footballeur ambitieux et que j'aimerais me mesurer à des clubs encore plus grands", avait-il lâché.

Des propos qui n'ont pas plu aux supporters napolitains, qui l'ont critiqué sur les réseaux sociaux. Hirving Lozano a tenu à mettre les choses au clair à la suite de cette polémique. "Je n'ai pas l'intention de clarifier ou de retirer quelque chose que je n'ai pas dit", a déclaré l'ancien attaquant du PSV Eindhoven sur son compte Instagram. "Je suis plus intéressé par les faits. Je vis à Naples, mes enfants grandissent, apprennent et se font des amis à Naples, les amis de ma femme sont napolitains, mes voisins et amis sont napolitains, les meilleurs moments de ma vie récente, je les ai passés à Naples. Parfois, mes propos peuvent être sortis de leur contexte et quelqu'un qui n'a pas le désir de donner une interprétation correcte les déforme, bon gré mal gré.» Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Ro Loz (@hirvinglozano)