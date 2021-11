Samir Nasri confirme la retraite de Sergio Agüero

Les médias espagnols assurent que l'attaquant du FC Barcelone va annoncer la semaine prochaine la fin de sa carrière en raison de ses problèmes cardiaques.

Une mauvaise nouvelle confirmée par le consultant de Canal + Samir Nasri, ancien partenaire de Sergio Agüero (33 ans, 4 matchs et 1 but en Liga cette saison) à Manchester City.

"Il vient de m'envoyer un message et malheureusement c'est confirmé. J'ai beaucoup de peine car en plus d'avoir été le joueur que tout le monde connaît, c'est un très bon gars, une très bonne personne. Ce n'est pas un choix, c'est malheureusement forcé. Je sais l’amour qu’il a pour ce sport, donc j'ai vraiment de la peine", a fait l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et du Sporting d'Anderlecht.