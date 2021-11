Benjamin Lambot : "Nous redoutions cette avalanche d'avertissements"

Le RFC Liège a été tenu en échec par les Francs Borains (0-0) ce dimanche après-midi lors de la douzième journée de Nationale 1.

Le FC Liège avait à coeur de l'emporter pour revenir à deux points du leader le Patro Eisden. Malheureusement pour les Sang et Marine, ils se sont heurtés à une muraille hennuyère sur leur terrain. "Nous n'avons pas fait assez en première période, mais les Francs Borains sont venus pour prendre le point. Ils ont mis en place un système défensif pour couper notre jeu", a confié Benjamin Lambot à l'issue de la rencontre.

Les Sang et Marine ont poussé après la pause, en vain. "En seconde période, nous avons fait preuve de caractère et nous étions un peu plus libérés. Nous avons eu des occasions franches, mais ça ne voulait pas rentrer. Nous devons planter des buts pour gagner et parfois nous avons du mal quand la rencontre est plus serrée", a expliqué l'ancien capitaine du Cercle de Bruges.

La semaine prochaine lors du déplacement périlleux à l'Olympic, les Liégeois devront faire sans Mouchamps, Bustin et D'Ostilio suspendus. "Nous redoutions cette avalanche d'avertissements. Nous allons jouer sans trois titulaires le week-end prochain, mais nous sommes un groupe. Les autres joueurs sont prêts, c'est à eux de saisir leur chance et d'aider l'équipe", a conclu le défenseur central.