🎥 Manchester United bat Arsenal, malgré un but polémique pour les Gunners

Deux matchs en Premier League au programme ce soir, et tous les yeux étaient tournés sur le choc entre Manchester United et Arsenal.

Le duel entre Manchester United et Arsenal sera entouré dès le premier but à la 13e minute : à la suite d'un corner, Smith-Rowe profitait d'un second ballon et envoyait une frappe lointaine qui terminait facilement au fond ... et pour cause : David De Gea était au sol, touché lors du coup de coin. Le but, cependant, sera bel et bien validé.

Bruno Fernandes égalisera juste avant la mi-temps, avant que Cristiano Ronaldo fasse 2-1 après la pause (52e) ; Martin Odegaard remettra les compteurs à égalité dans la foulée (55e, 2-2). C'est enfin sur penalty que CR7 s'offrira un doublé, offrant la victoire à Manchester United. David De Gea, héros malheureux sur le but d'ouverture, s'offrira quelques sauvetages de grande classe, par deux fois devant Aubameyang, pour préserver une victoire qui ramène ManU à deux points des Gunners.