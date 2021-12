L'étonnante consigne que Ancelotti donne à Courtois

Le gardien du Real Madrid est actuellement dans une grand forme.

En grande forme cette saison, le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois (29 ans, 15 matchs en Liga cette saison) dégoûte même ses coéquipiers à l’entraînement. Du coup, l’entraîneur Carlo Ancelotti a donné une consigne étonnante à l’international belge, peu attentif aux critiques.

"Je prends toujours du recul par rapport à ce que disent les médias. En plus, je ne lis les articles que si mes amis me les envoient, a d’abord confié le Merengue au quotidien Het Laatste Nieuws. Ce qui me plaît, c'est quand Ancelotti me compare à d'autres grands gardiens qu'il a entraînés. Et quand il me demande de laisser passer quelques ballons à l'entraînement pour donner de la confiance aux attaquants."

Désormais, Karim Benzema et les autres attaquants du Real se poseront des questions à l’entraînement…