L'hommage de CR7 à Michael Carrick

Après trois rencontres en tant que coach intérimaire et plus de trois ans en tant qu'adjoint, Michael Carrick a décidé de faire ses valises et de quitter Old Trafford.

Cristiano Ronaldo lui a envoyé un message sur les réseaux sociaux. "Micahel Carrick est un joueur plein de classe et il peut devenir un grand coach", estime CR7. "Rien n'est impossible pour ce gars. Personnellement, je suis fier d'avoir joué à ses côtés et sous ses ordres", ajoute le Portugais.

Michael Carrick was a class act as a player and he can become a great coach as well. Nothing is impossible for this guy. Personally, I’m proud to have played with him by my side as well as with him as a manager on our bench. 🙌🏽👊🏽 pic.twitter.com/gCgxDcDQYw