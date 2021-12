🎥 Une mauvaise surprise pour l'Atletico, un Jonathan David salvateur pour le LOSC

Fortunes diverses pour les champions de France et d'Espagne en titre, samedi soir: l'Atletico a pris un coup sur la tête contre Majorque, le LOSC a pris trois points à l'arrachée contre Troyes.

Privé de Yannick Carrasco, blessé, l'Atletico avait l'occasion de s'emparer seul de la deuxième place de Liga en cas de succès contre Majorque, mais les Colchoneros ont mis du temps à faire la différence. Et le but de Matheus Cunha, à la 68e, n'a d'ailleurs pas suffi.

Parce que Majorque a réagi grâce à Franco Russo (82e) avant de planter le coup de grâce, dans les arrêts de jeu, via Takefusa Kubo, au terme d'un contre rondement mené. Au classement, l'Atletico reste quatrième, à sept points du Real, qui affronte la Sociedad samedi soir et qui pourrait encore creuser l'écart.

David sauveur du LOSC

En Ligue 1, le LOSC a souffert sur sa pelouse contre Troyes. L'ancien Hurlu Tristan Dingomé avait ouvert le score après six minutes de jeu pour les visiteurs et ça a permis aux Troyens de mener jusqu'à la pause. Mais Jonathan David est monté sur la pelouse après le repos et il a fait la différence.

L'ancien Buffalo a d'abord conforté son statut de meilleur buteur du championnat en inscrivant son onzième but de la saison en Ligue 1, avant de provoquer l'autobut de Jimmy Giraudon pour offrir la victoire au LOSC (1-2). Les Lillois en profitent pour grimper à la septième place du classement. Troyes pointe à la quinzième place.