Premier League : West Ham crée la surprise en venant à bout de Chelsea !

Le derby londonien a donné lieu à des buts, du spectacle et une victoire surprise des Hammers.

Chelsea a craqué ce week-end durant l'entame de la 15e journée de Premier League. Les Blues se sont inclinés 3-2 face à un West Ham séduisant. En première mi-temps, Chelsea a dominé les débats en ouvrant la marque via Thiago Silva (28e). Malgré la réduction du score de Lanzini sur penalty, la bande à Tuchel terminait les 45 minutes premières minutes en menant au score grâce à un second but inscrit par Mount (44e).

Lors du second acte, le tacticien allemand décidait de faire monter Lukaku pour assurer encore un peu plus sa domination au score. Mais à la surprise générale, c'est West Ham se montrera plus en verve. A la 56e, Bowen permettait aux Hammers de recoller au score avant que Masuaku n'inscrive le but victorieux dans les dernières minutes grâce à une frappe à la trajectoire surprenante.

Au classement, West Ham compte 27 points et est assuré de conserver sa 4e place. Chelsea (33 points), par contre, peut perdre sa place de leader en cas de victoire de Manchester City. Pire, les Blues pourraient être relégués à la 3e place si Liverpool s'impose également.