Martin Terrier, l'homme du week-end en Ligue 1

A lui tout seul, il a mis Rennes sur la bonne voie !

Auteur d'un superbe triplé à Saint-Etienne (0-5), ce dimanche en Ligue 1, Martin Terrier (24 ans, 16 matchs et 8 buts en L1 cette saison) a confirmé sa belle forme. L'attaquant de Rennes a savouré cette superbe performance.

"C'est toujours une fierté de marquer des buts et c'est mon premier triplé en carrière. Je suis très satisfait d'autant que cela a aidé l'équipe à gagner les trois points aujourd'hui. Je préfère la frappe dans la lucarne même si la Madjer, c'est très bien aussi car c'est un but d'attaquant. C'est l'un de mes matchs les plus complets. Aujourd'hui, il y avait beaucoup d'espaces et nous en avons profité", a indiqué l'ancien Lyonnais après la partie.