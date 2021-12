Un joueur de Liverpool élu joueur du mois en Premier League

Trent Alexander Arnold a été élu joueur du mois de novembre en Premier League. Il devance Joao Cancelo, Diogo Jota, John McGinn, Emmanuel Dennis et Bernardo Silva.

Le défenseur droit anglais a inscrit un but et délivré quatre passes décisives durant le mois de novembre.

Boss. 👊



Trent Alexander-Arnold is your @EASPORTSFIFA Player of the Month for November! 🔴#PLAwards | @TrentAA pic.twitter.com/vrbVEbbZs7