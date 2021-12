Un but chanceux et un nouveau couac pour le Napoli

Rien ne va plus en championnat pour le Napoli, qui glisse à la quatrième place.

Le Napoli pouvait se réinstaller en tête de Serie A, les Napolitains glissent finalement à la quatrième place. Dries Mertens, qui a joué 63 minutes, et ses équipiers ont pourtant nettement dominé les débats contre Empoli.

Mais Naples a manqué d'efficacité en zone de conclusion et Empoli en a profité... avec pas mal de réussite. C'est Patrick Cutrone qui a inscrit, de l'arrière de la tête et grâce à une déviation chanceuse, l'unique but du match à 20 minutes du terme.

Un but qui vaut de l'or pour Empoli, désormais septième de Serie A et qui coûte cher à Naples. Les Napolitains sont éjectés du podium et pourraient être relégués à quatre points de l'Inter en cas de victoire des Nerazzuri dimanche soir.