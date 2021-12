Le Real Madrid furieux : "C'est lamentable"

Le Real Madrid n'affrontera finalement pas le Benfica mais bien le PSG en 8es de finale de la Champions League. Le procédé a déplu du côté de la capitale espagnole.

Le Real Madrid est l'une des victimes collatérales du plantage de l'UEFA ce lundi lors du tirage des 8es de finale de la Ligue des Champions : alors que le 8e de finale opposant les Madrilènes au Benfica avait été réalisé de manière tout à fait valable, l'intégralité du tirage a été recommencé, et le Real s'est retrouvé versé face au PSG. Avec tout le respect naturellement dû aux Portugais, le Paris Saint-Germain est un plus gros morceau.

Côté Madrid, on avait immédiatement réclamé que les matchs déterminés avant l'erreur de l'UEFA (pour rappel, Manchester United et Villarreal avaient été placés l'un contre l'autre, ce que le règlement interdit car les deux équipes venaient de la même poule ; la boule contenant le nom de Manchester était ensuite absente au moment du tirage du match de l'Atlético Madrid) soient conservés. Cela n'a pas été le cas. "C'est surprenant, lamentable et assez difficile à comprendre", pestait Emiliano Butragueño, directeur des relations institutionnelles du Real Madrid, au micro de Marca après le second tirage. "Vous devez tenir compte des millions de personnes qui attendaient ce tirage, de tout le monde du sport".