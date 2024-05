L'arbitre de Cercle - Union vivement critiqué : "Il fait tout pour les garder dans la course au titre !"

Le match entre le Cercle Bruges et l'Union a également une grande importance pour les supporters d'Anderlecht. Et cela se voit clairement sur X (ex-Twitter). De nombreux internautes, dont certains fans d'Anderlecht, ne sont pas satisfaits de la prestation de l'arbitre Wesli De Cremer.

Lors de la mi-temps, le score était de 1-1 entre le Cercle et l'Union. Il y a également eu beaucoup de fautes commises. Kevin Mac Allister s'est en effet mis en évidence à quelques reprises, mais n'a pas encore été sanctionné d'un carton jaune.

Beaucoup pensent qu'il aurait déjà dû être sanctionné à deux reprises. Et puis, il y a eu ce coup de coude de Gustaf Nilsson, qui n'a pas non plus été sanctionné.

Dans le passé, cela a déjà valu un carton rouge. Mais cette fois-ci l'attaquant de l'Union n'a rien reçu. Cela a entraîné une vague de commentaires sur X (ex-Twitter).

Ce match était important pour les supporters d'Anderlecht, car si l'Union perdait des points, ils pouvaient être champions ce soir face au Club de Bruges .Pour le Cercle, c'est aussi un match crucial dans la lutte pour la quatrième place. Ils n'auront en effet pas à disputer un match de barrage pour l'Europe. Finalement, l'Union s'est imposée 1-2.

Les tweets intégrés contiennent des réactions des supporters, exprimant leur mécontentement concernant les décisions arbitrales lors du match.

Je comprends rien à l’arbitrage de ce match sérieux — Daeven (@daevendenie2) May 19, 2024

On a vu énormément de décisions ubuesques cette saison, mais le fait que Mac Allister termine cette mi-temps sans jaune doit être le plus gros scandale de ces PO. Arbitrage hallucinant. #CERUSG — L V (@LV3931689283726) May 19, 2024

Eerste 2 transfers van Union al bekend: De Cremer Wesli en Denkey #CERUSG — Lisa (@lisakeymolen) May 19, 2024